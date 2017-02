Derichsweiler.

Da mutierte das Festzelt zum waschechten Frauenchor am Freitag, als die Kölschrocker von „Schäng“ ihr neues Lied LMAA – Übersetzung überflüssig – vorstellten. Eingepackt in Klassiker des deutschen Schlagers ließen sie die knapp 300 Närrinnen auf der Damensitzung der KG „Blau-Weiße Sterne“ Melodien von Drafi Deutscher und Michael Holm singen. Tolle Stimmung in Derichsweiler.