Die Zahl der Motorradhalter im Kreis Düren steigt, fast 15.000 Registrierte

Die Zahl der Motorradhalter im Kreis Düren ist in den vergangenen Jahren (Stichtag 1. Januar) gestiegen. 2014 waren 14.014 Halter bei der Kfz-Zulassungsstelle registriert, 2015 14.276, 2016 waren es 14.504 und aktuell sind es 14.842.

Bikes mit Saisonkennzeichen wurden im Kreis Düren im Jahr 2014 14.452 angemeldet, 2015 waren es 14.657 und für 2016 14.981 (Stichtag der 1. Juli). Die Zahl für 2017 liegt noch nicht vor.

Während die Zahlen der Motorradhalter im Kreis steigen, geht die Zahl der verunglückten Biker zurück, wie die aktuelle Statistik der Polizei NRW für den Kreis Düren belegt. In 2016 gab es vier Verunglückte weniger als noch im Jahr zuvor. Im Vergleich: 2015 gab es 99. Drei von den 99 Verunglückten starben an den Folgen eines Unfalls, im Jahr 2016 gab es nur einen toten Motorradfahrer. Auch die Zahl der Schwerverletzten ist in 2016 zurückgegangen, da waren es 35 Biker und in 2015 noch 40.