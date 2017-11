Müddersheim - Die Gemeinsamkeiten des Dreigestirns der „KG Löstige Moscheme“

Müddersheim.

„Ob in Möschem jebore, ob von nah oder fern, mir fiere mit viel Herz Fastelovend und dat don mer jään“ lautet das Motto in der Karnevalssession in Müddersheim. Bei der Proklamation des 47. Dreigestirns der „KG Löstige Möscheme“ waren neben Einheimischen auch 15 befreundete Karnevalsgesellschaften, die mit zum Gelingen der Proklamation beitrugen, in das Dorfgemeinschaftshaus gekommen.