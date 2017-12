Birkesdorf - Die Eichs und ihre Liebe zur Chorarbeit

Birkesdorf. „Nach den Sommerferien fängt Weihnachten an“, sagt Andrea Eich. Noch bevor die Schokonikoläuse in den Regalen der Supermärkte stehen, fällt für die mehrfache Chorleiterin und ihren Ehemann Peter der musikalische Startschuss.

„Camerata“ lädt zum Weihnachtskonzert Unter der Leitung von Andrea und Peter Eich singt der Kammerchor „Camerata Düren“ am Freitag, 29. Dezember, unter anderem Chöre aus dem Messias von Georg Friedrich Händel und aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Beginn ist in der Pfarrkiche St. Peter in Birkesdorf um 19.30 Uhr.

Wie häufig entsprechende Lieder durch die Proberäume schallen, hängt dann aber davon ab, ob mit den Chören „nur“ die Begleitung eines Gottesdienstes, mit vielleicht vier Stücken, oder gleich ein eigenes Weihnachtskonzert von eineinhalb bis zwei Stunden Länge ansteht.

Die lange Vorbereitungszeit gipfelt dieser Tage in einem Endspurt. „Drei Wochen vor Weihnachten ist für mich eine ganz intensive Phase“, sagt Peter Eich. Er trifft sich nicht nur mit Kirchenchören zum Proben, sondern auch mit verschiedenen einzelnen Musikern, die in Weihnachtsgottesdiensten auftreten – darunter auch der Trompete spielende Bürgermeister von Merzenich, Georg Gelhausen.

Der morgige Sonntag wird für Peter Eich aber ungewohnt entspannt. „Dieses Jahr wird es schön, ich habe zum ersten Mal seit 30 Jahren ab 19 Uhr frei.“ Üblicherweise war er am Heiligen Abend ab dem Nachmittag durchgehend beschäftigt, hatte teilweise vier Gottesdienste am 24. und zwischendrin nur eineinhalb Stunden für die eigene Familie. „Weihnachten ist man unter Dauerbeschuss“, sagt er ehrlich. Als die Kinder noch klein waren, sei das nicht immer „Friede, Freude, Eierkuchen“ an Weihnachten gewesen, erinnert sich Andrea Eich. Mittlerweile sind die Sprösslinge zwar erwachsen, aber haben sich selbst schon so sehr der Musik verschrieben, dass zum Beispiel die 25-jährige Tochter in den endlich freien Abendstunden des Vaters selbst als Chorleiterin aktiv ist.

Musikalische Familie

Damit folgt sie dem musikalischen Vorbild ihrer Eltern: Peter Eich hat als hauptamtlicher Kirchenmusiker der GdG St. Franziskus Düren-Nord acht Kirchen und ein paar Kapellen in zwölf Städten zu bespielen und betreut zwei Kirchenchöre sowie ein Vokalensemble. Andrea Eich leitet den Vorchor, den Kinder- und den Jugendchor der „Joyful Voices“, den Frauenchor „Cantabile“ und den Deutsch-Französischen Chor Bonn. Gemeinsam leitet das Paar seit 24 Jahren den Kammerchor „Camerata Düren“ und hat drei musikalische Kinder groß gezogen. Die Töchter, 25 und 23 Jahre alt, studieren Chorleitung und Gesang, der 20-jährige Sohn wird Luft- und Raumfahrttechniker, singt in der „Camerata“ und hatte erst vor kurzem seinen ersten solistischen Auftritt bei einem Konzert.

Bei so viel beruflicher und privater Leidenschaft für Musik und unzähligen Stunden voller Weihnachtsmusik liegt die Frage nahe, ob eben jene das Paar nicht schon längst ermüden. Tatsächlich ist aber genau das Gegenteil der Fall. Andrea Eich findet es schade, dass Weihnachten für die meisten schon mit dem zweiten Feiertag erledigt ist. Für sie geht Weihnachten bis zum 2. Februar – Mariä Lichtmess. Entsprechend lang hört und singt sie auch die Lieder. „Ich möchte Weihnachten über Weihnachten hinaus feiern – mit dem Musizieren.“

Moderne Stücke

Andrea Eich trennt auch zwischen adventlichen und weihnachtlichen Liedern. „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum Beispiel hört sie ungern vor der eigentlichen heiligen Nacht. „Ich umschiffe das Lied immer, weil ich keine Lust habe, das schon vor Weihnachten zu singen. Dann ist die Luft raus, bevor es eigentlich erst losgeht.“ Passender seien in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel „Tochter Zion“ oder „Macht hoch die Tür‘, die Tor‘ macht weit“. Mit den Kindern und Jugendlichen singt sie in dieser Zeit gern modernere Stücke oder welche aus anderen Ländern.

Ein klassisch-adventliches Lied fordern ihre jugendlichen Chormitglieder Jahr für Jahr von ihr ein: „Maria durch ein Dornwald ging“. Aber genau so wenig können sie auf „Angel‘s Carol“ von John Rutter verzichten. „Und das singen sie Jahr für Jahr so schön, dass ich vorne sitze und heule“, gesteht Andrea Eich.

In manchem Gottesdienst wird bei ihr aber eine ganz andere Emotion geweckt. „Ich bedaure manchmal in der Kirche, wenn um mich herum niemand mitsingt. Ich versuche dann, schüchtern zu singen, aber das gelingt mir nicht.“ Peter Eich hat auch schon erlebt, dass jemand, der im Gottesdienst selbst kein Wort mitgesungen hat, sich hinterher darüber beschwerte, dass nicht „Stille Nacht“ gesungen worden sei und es deshalb nicht feierlich war. „Musik ist eine Sache von Gemeinschaft“, versucht er deshalb zu motivieren. „Viele denken, sie können gar nicht singen“, sagt er aus Erfahrung, „dabei beweist doch jeder, der unter der Dusche singt oder beim Adventssingen im Stadion, das Gegenteil.

Wir sind überzeugt, dass fast jeder Mensch singen kann, wenn der Wille und die Bereitschaft da sind.“ Und genau darauf hoffen die Eichs – an Weihnachten, in allen anderen Gottesdiensten und bei jedem neuen Gesicht in einer Chorprobe.