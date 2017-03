Die Düren Demons feiern Jubiläum

Düren. Am Sportplatz Veldener Straße in Düren wächst die neue Tribüne, die zum Heimspielauftakt am 3. Juni eröffnet werden soll. Dann hoffen die Demons erneut auf viele Fans für die Sportart. Dass neben der Tribüneneinweihung auch eine Jubiläumsfeier geplant wird, ist sicher.

Der 22. März 2017 ist für die American Footballer und Cheerleader des AFC Düren Demons ein wichtiges Datum: Auf den Tag genau vor 20 Jahren gründeten Football-Begeisterte aus der Region den AFC Düren Bravehearts – den Vorläufer der heutigen Demons.

„Wie schnell die Zeit vergeht“, sagt der damalige Vereinsgründer und heutige Präsident Christian Kramer verwundert. „Wenn man von Anfang an dabei war und eine Rückschau hält, so ist es erstaunlich, was man in zwei Jahrzehnten im Vereinsleben alles erleben kann.“ Neben Kramer sind noch einige weitere Gründungsmitglieder aktiv bei den Demons.

Diese hatten, wie auch die anderen damaligen Mitglieder im Jahr 2001, der Fusion der Vereine AFC Aachen Demons und Düren Bravehearts zugestimmt. „Aachen spielte erfolgreich Football und stand in der 3. Liga“, erinnert sich Kramer. „Die Bravehearts hatten wenig sportlichen Erfolg, aber mehrere Hundert Zuschauer bei Heimspielen und eine perfekte Organisation“.

So fusionierten die Vereine zu den Aachen-Düren Demons, welche ihre Heimspielstätte auf der Westkampfbahn der SG Düren 99 hatten.

Im ersten gemeinsamen Jahr verpasste der neue Verbund nur knapp den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Danach besann man sich auf den Breitensport und verabschiedete sich vom rein erfolgsorientierten Football. „Wir wollten keine Spieler bezahlen, es sollte ein Amateursport bleiben. Der Aufstieg in die 2. Liga hätte uns vor unlösbare Aufgaben im finanziellen Bereich gestellt“, sagt der heutige Finanzchef Alexander Schiefer, welcher damals als Spieler bei den Demons tätig war.

Nach dem Weggang des GFC Düren 99 in 2015 hat der Verein nun eine Heimat am Veldener Hof gefunden. „Wir fühlen uns sehr wohl auf dieser tollen Anlage“, sagt Kramer.

Alle Informationen zu der neuen Saison gibt es unter www.demonsfootball.de oder unter der Telefonnummer 0172/6903890.