Die Columbia feiert ihren Hahnekönig

Düren. Traditionell wurde am drit ten Septemberwochenende in Drove Kirmes gefeiert. Neuer Hahnenkönig wurde Rene Knappe. Mit seiner Frau Julia wurde er beim Königsball gebührend gefeiert. Der Fußballer von Columbia Drove hatte den Kampf um die Königswürde mit dem 43. Schlag für sich entschieden.

Beim Eröffnungsball am Samstag verabschiedete sich der noch amtierende König Dieter Dohmen mit seiner Frau Luzia im sehr gut gefüllten Festzelt. Für Unterhaltung während der Festtage sorgten die Band „Upload“ und während des Frühschoppens der Musikverein „Erika“ Drove.

Beim gemütlichen Frühschoppen wurden langjährige Mitglieder des JVC Columbia 03 Drove geehrt. Dies waren in diesem Jahr vier Mitglieder mit 20-jähriger, zwölf Mitglieder mit 40-jähriger, sechs mit 50-jähriger Mitgliedschaft.Geehrt wurden auch Matthias Bettge für seine 60-jährige Mitgliedschaft und Karl-Josef Nolden, der dem Verein seit 70 Jahren angehört.

Schließlich wurde Peter Borsdorff in Drove begrüßt. Für seine Aktion „Lena Mobil“ hatten die Fußballer und der Musikverein „Erika“ 954,24 Euro gesammelt und ihm überreicht.

Neue Kinderhahnenkönigin wurde Maren Baur, sie hatte den Titel auch im vergangenen Jahr beim Luftballonstechen errungen. Am Montagvormittag fand in der Kindertageseinrichtung ein Kasperletheater für die Kinder statt und am folgenden Tag hatten die Kinder der Grundschule ihren Spaß beim Luftballon-Volleyball mit dem Belustigungsteam im Zelt.