Düren - Die Bitte lautet: „Haltet die Hunde auf den Wegen“

Die Bitte lautet: „Haltet die Hunde auf den Wegen“ Von: sps

Letzte Aktualisierung: 12. April 2018, 13:07 Uhr

Düren. Der Frühling ist da. Und mit ihm die Vögel, die eigens in ihre Heimat kommen um hier zu brüten. Die Biologische Station Düren weist darauf hin und bittet darum, auf brütende Vögel Rücksicht zu nehmen und spricht insbesondere Hundehalter an, ihre Vierbeiner nicht in die Felder laufen zu lassen.