Heimbach.

Politisch, kritisch, nicht auf den Mund gefallen und mit hoher Qualität, was die Malerei, vor allem das Aquarellieren angeht: All das zeichnet die Künstlerin Maf Räderscheidt aus. Für ihren unermüdlichen Einsatz, für ihre Werke und ihr Handeln erhielt die Wahl-Schleidenerin am Samstagnachmittag den Horst-Konejung-Preis in der Internationalen Kunstakademie in Heimbach.