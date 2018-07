Kölsche Mundart, Deutscher Schlager, Oldies und noch vieles mehr

Stargast der Seniorennachmittage am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. August, 15 bis 17 Uhr, im Annazelt ist Schlagersängerin Gaby Baginsky. Karten (8 Euro) gibt es ab heute im I-Punkt, Markt 6, in Düren sowie in den Rathäusern in Kleinhau, Kreuzau, Langerwehe, Merzenich, Niederzier, Nörvenich, Vettweiß, Nideggen und Inden.

Los geht es im Annazelt am Eröffnungssamstag, 28. Juli, nach dem Fassanstich um 20 Uhr mit der Partyband „Soundtrack“, gefolgt am Sonntagabend von der Oldieband „Stingray“. Björn Heuser lädt am Montagabend ab 20.30 Uhr zum Mitsing-Konzert ein, Ralf Dreßen am Familientag. Am Mittwoch steht wieder der Rheinische Abend auf dem Programm, am Donnerstagabend wird Schlägersänger Norman Langen erwartet, am Freitagabend spielen die „Rabaue“ zugunsten von „Running for Kids“.

Abgerundet wird das Programm am Samstag mit einer „Kölschen Nacht mit „Colör“ und „Zollhuus Colonia“ und am Sonntag mit der Boxmatinee.