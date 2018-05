Düren - Diamanthochzeit: Seit 1957 ein Herz und eine Seele

Düren.

„Nein, am Aschermittwoch war nicht alles vorbei“, scherzt Sibylle Kienapfel, wenn sie erzählt, wie sie ihren Ehemann Klaus Kienapfel kennenlernte. Ganz im Gegenteil: Die Eheleute feierten in diesen Tagen in ihrem Haus an der Fröbelstraße im Grüngürtel das Fest der Diamantenen Hochzeit.