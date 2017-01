Vettweiß.

Christopher Horst (28) hat einen Traum. Er will so gerne die Prüfung zum Atemschutzgeräteträger bei der Feuerwehr machen. Er will die Prüfung bestehen, um seinen Kameraden zu zeigen, dass er es doch kann. Dass er es doch drauf hat und endlich die verletzenden und erniedrigenden Sprüche aufhören.