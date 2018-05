Düren.

Der erste Weg des Demonstrationszuges des DGB am Tag der Arbeit führte die Teilnehmer auf die Kreuzstraße. Dort enthüllte der Geschäftsführer der DGB-Region NRW Süd-West, Ralf Woelk, eine auf einem Findling angebrachte Gedenktafel. Sie erinnert an die Besetzung des ADGB-Hauses am 2. Mai 1933, das an dieser Stelle stand.