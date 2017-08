Düren.

Nach 2003 hat zum ersten Mal wieder eine Deutsche das internationale U 14-Tennisturnier in Düren gewonnen. Julia Middendorf, Führende der nationalen Rangliste, bezwang die an Position vier gesetzte Koreanerin Yeon Woo Ku in einem heiß umkämpften Match mit 7:5 und 7:5.