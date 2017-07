Deutsches Rote Kreuz: Lehrgänge in der Ersten Hilfe Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2017, 09:58 Uhr

Düren. Das Deutsche Rote Kreuz bietet in den Räumen des DRK-Zentrums, Neumühle 6, eintägige Erste-Hilfe-Lehrgänge an: am Mittwoch 2. August, Samstag, 5. August, Montag, 7. August, und am Mittwoch, 16. August, je von 8 bis circa 16 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 40 Euro inklusive Lernmaterialien.