Langerwehe.

Die Postfiliale Langerwehe an der Hauptstraße ist seit knapp einer Woche geschlossen. „Ihre benachrichtigten Sendungen können Sie in der Partnerfiliale der Deutschen Post in Inden abholen“ steht auf einem Schild. Viel mehr nicht, jedenfalls keine Begründung, kein Hinweis auf eine neue Postfiliale in der Töpfergemeinde.