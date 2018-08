Jüngersdorf - Der Verein aus Jüngersdorf und Stütgerlich feiert den 110. Geburtstag

Jüngersdorf.

Dass es zwei Mal einen TuS 08 in der Töpfergemeinde gibt, ist sicherlich etwas Außergewöhnliches. Der TuS 08 Langerwehe feiert in diesem Jahr genauso den 110. Geburtstag wie Nachbar TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch. Letzterer veranstaltete das große Fest am vergangenen Wochenende und erklärte auch, weshalb es zwei „TuS 08“ gibt.