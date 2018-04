Huchem-Stammel - Der TV ernennt Hubert Wolf zum neuen Ehrenmitglied

Huchem-Stammel. Der Mittelpunkt der gut besuchten Jahreshauptversammlung des TV Huchem-Stammeln war die Berufung von Hubert Wolf zum neuen Ehrenmitglied des Vereins, der an diesem Abend mit drei Auszeichnungen aufwarten konnte.

Zuerst erhielt Wolf aus den Händen des Vorsitzenden Gregor Maxrath die Ehrenurkunde für seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit; ferner wurde er für seine 15-jährige Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender geehrt. Tief gerührt nahm er dann die selten verliehene Urkunde als Ehrenmitglied in dem etwa 1200 Mitglieder starken Mehrspartenverein in Empfang.

In seiner Laudatio wies der seit 1986 im Amt tätige Gregor Maxrath darauf hin, dass Hubert Wolf vor 50 Jahren als Leichtathlet zum Verein stieß; er errang zahlreiche Meistertitel und steht heute noch in der Bestenliste des Vereins. Als Radsportler errang er mit seiner Frau Uschi zahlreiche RTF-Auszeichnungen und führt heute auch mit die Radsportabteilung des Vereins, die am 9. Juni wieder die traditionelle RTF-Veranstaltung in Niederzier aufleben lässt.

Auch weitere verdiente Aktive wurden an diesem Abend ausgezeichnet: Heinz-Georg Klein als LA-Abteilungsleiter; Stefan Niederklapfer als aktiver langjähriger Handballer und Schiedsrichter sowie Wilfried Esser als Leichtathlet.

Wegen ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit erhielten auch folgende Mitglieder Ehrenurkunden: Peter Kalinowski, Günter Henseler (65 Jahre), Bernd Hafenrichter (60 Jahre), Katharina und Rolf Katterbach, Martha Stump, Hubert Wolf (50 Jahre), Stefan Huppertz, Vera Rosarius (40 Jahre), Dr. Hans Peterson, Renate und Hubert Nießen (25 Jahre).

Als Vorsitzender wurde Gregor Maxrath einstimmig wiedergewählt. Er führt seit 1986 den sich stets vergrößernden Mehrspartenverein. Einstimmig bestätigt wurden auch Klaus Lübben (zweiter Vorsitzender), Helga Hermanns (Sportwartin) und Peter Kausch (Kassenwart)

Vereinshöhepunkt in 2018 wird das 50-jährige Bestehen der Tischtennisabteilung sein.