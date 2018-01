Schmidt - Der Tollrock e. V. lädt zum Warmup in den Schmidter „Schützenhof“ ein

Schmidt. Das nächste Tollrock-Festival wirft seine Schatten voraus: Am kommenden Samstag, 20. Januar, findet das Tollrock-Warmup im Schützenhof in Schmidt statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Wie gewohnt gibt es in den ersten Stunden Musik und Live-Videos ausgesuchter Konzerte auf Großbildleinwand. Gegen 22 Uhr entert dann die wohl derzeit angesagteste Live-Band aus der Eifel die Bühne: „Gnadenhof“ aus Steckenborn haben nur eine kurze Anreise und werden es ordentlich krachen lassen. Zu den sechs Nordeifelern muss man eigentlich nicht mehr viel sagen, haben sie doch in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Events bewiesen, was in ihnen steckt.

Ob als Vorband größerer Acts oder bei ihrem jährlichen Heimspiel kurz vor Weihnachten – stets sorgen sie mit gut gewählten Coverstücken für Stimmung und versorgen auch altgediente Rocker mit der richtigen Portion handgemachter Gitarrenmucke. Für zahlreiche Eifeler Musikliebhaber spielen „Gnadenhof“ den Soundtrack ihres Lebens. Mit „Nirvana“, den „Dropkick Murphys“ oder „Rage against the Machine“ bringen sie das Publikum vor der Bühne zum Toben, während bei Highlights von „Simon and Garfunkel“, „Pink Floyd“ oder „U2“ manch einer ins Schwärmen gerät. Regelrechte Klassiker von Hardrock-Heroen à la „Black Sabbath“, „AC/DC“ oder „Metallica“ haben sie ebenfalls im Gepäck.

Unbändige Freunde

Man merkt den nicht mehr ganz jungen Jungens ihre unbändige Freude an der Musik einfach an, oder wie sie selbst sagen: „Hobbymusiker sind wir, Leidenschaft ist unsere Qualität!“

Kurz vor dem Live-Auftritt von „Gnadenhof“ geben die Veranstalter das Line-Up für das diesjährige Tollrock-Open-Air Festival am 6. und 7. Juli bekannt.

Nach dem Heavy-Metal-Konzert muss noch niemand nach Hause gehen, denn es gibt weiter die Tollrock-Mucke aus der Konserve und diverse Live-Videos auf Großbildleinwand.

Der Eintritt für das Tollrock- Warmup im Schützenhof kostet sechs Euro.