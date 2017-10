Der Seniorenrat reflektiert seine Arbeit

Düren. In einem Seminar mit Referentin Barbara Eifert vom Institut für Gerontologie reflektierte der Seniorenrat der Stadt Düren im Schenkel-Schoeller-Stift seine bisherige Erfahrung.

Barbara Eifert, wissenschaftliche Beraterin für die Landesseniorenvertretung NRW, gab Impulse und Anregungen für die weitere Arbeit. Das Seminar baute auf einem Einstiegsseminar mit der gleichen Referentin vor drei Jahren auf.

Sie verglich den Seniorenrat mit einem Gebäude. Das Fundament seiner Arbeit sei die Anerkennung in der Kommune, aber es lebe auch von Beziehungen der Seniorenrats-Mitglieder auf der individuellen Ebene.

Der Arbeitsalltag sei geprägt von unterschiedliche Kooperationsformen und Konfliktbewältigung. Die Arbeit sei mit der Satzung der Geschäftsordnung festgelegt und geregelt. Im Leitbild sei definiert, wofür der Seniorenrat stehe, welche Tradition er habe und was die Grundlagen seiner Arbeit seien. Stünden alle Punkte im richtigen Verhältnis zueinander, sei „das Gebäude“ Seniorenrat in Balance und seine Außenwirkung positiv.

Am Nachmittag wurde in vier Gruppen erarbeitet, was in der Seniorenratsarbeit in Düren bereits richtig gut klappt, was die gegenwärtigen Aufgaben sind, wo Probleme auftauchen und was sich der Dürener Seniorenrat für die Zukunft vornimmt.

Die Mitglieder des Rates und Andrea Winkelmann, Mitarbeiterin des Demografie-Beauftragten der Stadt, die ebenfalls an dem Seminar teilnahm, begrüßten die Möglichkeit zur gemeinsamen Reflexion an diesem Seminartag und nutzten ihn als Impulsgeber für ihre weitere Arbeit.