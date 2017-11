Düren.

Um 15.23 Uhr läuteten die Glocken. Rund 150 Dürener vor dem Mahnmal am Rathaus hielten am 73. Jahrestag des verheerenden Luftangriffs der Royal Air Force auf die Städte Düren, Jülich und Heinsberg für einen Moment inne und gedachten der über 3100 Toten allein in Düren.