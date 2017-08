78 Spiele für die Volleyball-Nationalmannschaft

Außenangreifer Dirk Westphal ist am 31. Januar 1986 in Berlin geboren. Der Vater eines viereinhalb Jahre alten Sohnes ist 2,03 Meter groß. Nach vier Jahren als Volleyball-Profi in Berlin hat er in Italien, Belgien, Frankreich und Polen gespielt, bevor er in den Iran gegangen ist.

Für die Volleyball-Nationalemannschaft hat er 78 Spiele gemacht und dort im vergangenen Jahr seinen Rücktritt erklärt.

Bei den Powervolleys hat er einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben.