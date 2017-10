Der neue Prinz Manfred Bolder mag es sportlich

Kreuzau. Bei der Karnevalsgesellschaft „Ahle Schlupp“ regiert bald Prinz Manfred III. Am Samstag, 11. November (19 Uhr), wird der designierte Prinz Manfred III. (Bolder) aus der Hand des „Schluppe“-Präsidenten Peter Kaptain in der Kreuzauer Festhalle die Insignien der närrischen Macht erhalten.

Einstimmig hatten die aktiven Kreuzauer Karnevalisten den 47-jährigen Rettungsassistenten Manfred Bolder, der mit seiner Familie in Bergstein wohnt, zu ihrem neuen Prinzen gewählt. Seine Hobbys sind Fahrradfahren, Amateurfunken und der Rallyesport.

Seit 29 Jahren ist Manfred Bolder Mitglied der Karnevalsgesellschaft „Ahle Schlupp“ und aktiv in der Männergarde „Funke-Knubbel blau-wiss“ sowie als Spieler im Tambourcorps „Edelweiß“. Beim jährlichen Jugendzeltlager ist er als „Lagerfeuermeister“ eingesetzt. Karnevalistisches Blut fließt aber in der ganzen Familie.

So ist seine Frau Christina in diesem Jahr aktiv beim Prinzenwagenbau sowie bei den Vorbereitungen der Prinzengruppe und den Saalveranstaltungen. Tochter Katharina tanzt in der Funkengarde, und Sohn Alexander bekleidet in der anstehenden Session das Amt des Kreuzauer Kinderprinzen.

Während seiner Regentschaftszeit begleiten Manfred III. als Adjutanten Hans-Hubert Holzportz, Jochen Meyer, David Kaptain und Michael Valter unter dem Motto: „Rallye, Radeln, Karneval - laache dohn ich övveall“!