75-Jährige, die noch Stabhochsprung machen

Wer sich wundert, warum Wilma Jansen mit 36 Jahren zumindest im Sport schon zu den Senioren gehört – das ist schnell erklärt.

Wer 35 Jahre oder älter ist, startet bei den Senioren-Wettkämpfen. Die Altersklassen umfassen jeweils vier Jahrgänge. Nach Ü 35 kommen die Ü 40, Ü 45 und so weiter.

„Seniorensport boomt im Augenblick“, sagt Wilma Jansen, „das sieht man auch an den Wettkämpfen.“ Bei guter Gesundheit und Fitness könne man bis ins hohe Alter Sport treiben. „Es gibt 75-Jährige, die noch Dreisprung oder Stabhochsprung machen. Und 89-Jährige, die 400 Meter laufen. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Verfassung man ist.“