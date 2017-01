Unterstützung von der Bundesregierung

Der Malteser-Hilfsdienst fördert die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer mit mehr als 60 Integrationshelfern bundesweit.

Unterstützt wird dies vom Bundeskanzleramt. In der Diözese Aachen werden zwei Integrationshelfer ihre Arbeit aufnehmen. Einer von ihnen ist Lars Himmler.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich telefonisch unter Telefon 0151/52580419 oder per E-Mail an lars.himmler@malteser.org an ihn wenden.