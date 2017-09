Düren/London.

Nachdem die Dürener Fans ihren „Effzeh“ in der Nacht noch kräftig gefeiert haben, wurde am Montagmorgen ernst: Als in London eine Bombe explodierte, waren fünf FC-Fans aus der Region nur ein paar Kilometer entfernt. „Wir haben die Sirenen gehört, viele Leute haben uns geschrieben, ob es uns gut geht“, erzählt Nino „Pelle“ Pelzer.