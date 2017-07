Düren.

Der erste Finalist der Stadtmeisterschaft im Fußball steht fest: Der FC Düren-Niederau besiegte am Mittwochabend die Dürener Sportfreunde 6:0 (3:0). Die Niederauer treffen damit am Sonntag ab 17 Uhr auf den Sieger des heutigen Halbfinales, die Sportfreunde treten Sonntag zum kleinen Finale gegen den Verlierer der heutigen Partie an. Anpfiff ist um 14 Uhr.