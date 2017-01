Termine: Musiktheater im Haus der Stadt

Das Musical „Love Story“ wird am Sonntag, 29. Januar gezeigt. Am Freitag, 3. Februar, ist dann der Musical-Star Helen Schneider in der Produktion „Der Ghetto Swinger“ zu Gast im Haus der Stadt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten sind im „iPunkt“ in Düren, Markt 6 erhältlich.