Froitzheim.

Brudermeisterin Irene Spottke war am vergangenen Sonntagabend sichtlich begeistert. In der Bürgerhalle in Froitzheim feierten die St.-Sebastianus-Schützen ihren großen Königsball. Bereits am Pfingstmontag des vergangenen Jahres schoss Viktor Hennicke den Vogel hinunter und sicherte sich die Königsehre mit dem 54. Schuss.