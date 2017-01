Düren mit konstantem Zuschauerinteresse

Badminton zählt zu den Randsportarten. „Der Zuschauerstand in der gesamten Bundesliga ist nicht den Leistungen entsprechend“, sagt BC-Vorsitzender Rolf Pütz.

Am Standort Düren sieht es für die schnellste Ballsportart der Welt dabei noch gut aus, erklärt Pütz: „Wir haben eine relativ hohe Resonanz und zählen in der Liga zu den Teams, die ein konstantes Zuschauerinteresse haben.“

Die Halle des Berufskollegs Nelly-Pütz an der Zülpicher Straße sei „für den Badminton-Sport gut zu bespielen, aber natürlich eine klassische Schulsporthalle“.

Zu jedem Heimspiel wartet auf die Ehrenamtler des 1. BC Düren eine „Herkulesaufgabe“: „Jedes Mal muss mühselig ein Bundesliga-Schauplatz hergerichtet werden.“

Besonders schwierig wird es am kommenden Spieltag. Dieser findet am Dienstag, 10. Januar, also an einem normalen Schultag, statt. Die Halle ist an diesem Tag erst ab 15 Uhr verfügbar. Ab 18 Uhr wärmen sich die Spieler für die ab 19 Uhr laufende Partie auf.