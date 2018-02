Horm.

Die Deponie in Horm wird in die Höhe wachsen. Die Bezirksregierung hat einen Planfeststellungsbeschluss gefasst, damit darf die Dürener Deponiegesellschaft ihre Pläne von einer Halde auf der Halde umsetzen. In den nächsten 18 bis 22 Jahren sollen weitere 3,7 Millionen Kubikmeter Sand, Bauschutt, Asphalt und Co. auf dem Gelände aufgeschüttet werden.