Düren - Den Worten mit Spenden zu mehr Geltung verhelfen

Düren. Der Vorstand des Vereins „Stadtgespräch“ setzt die Förderung von Initiativen für den Gebrauch von Sprache fort. Ulrich Stockheim, Heinrich Klocke und Hagen Monath übergaben jetzt 7000 Euro an fünf Empfänger.

Der Verein Freunde und Förderer der Kinderklinik, der Sozialpädiatrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie am St.-Marien-Hospital Düren erhält 1000 Euro für das Projekt „Trampolin Plus“. Hier wurde eine Psychotherapiegruppe für Kinder psychisch und/oder suchtkranker Eltern eingerichtet. Sprache ist dabei das zentrale Kommunikationsmittel.

Die „Schnullercafés“ des Jugendamtes Düren wollen mit den 1000 Euro im Bereich Sprache und Leseförderung aktiver werden. 3000 Euro kommen dem Förderverein des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises zu. Der Verein unterstützt die sprachliche Förderung von Jungen und Mädchen aus Zuwandererfamilien.

Jeweils 1000 Euro erhalten das Gymnasium am Wirteltor sowie das Stiftische Gymnasium Düren. Am Gymnasium am Wirteltor nehmen seit Jahren Schülergruppen am Europäischen Jugendparlament (EYP) teil. Immer wieder müssen Schüler finanzschwacher Eltern absagen, wenn das Stiftische Gymnasium mehrtägige Fahrten für die Oberstufe etwa nach England, Frankreich oder Spanien organisiert. Bisher konnte das Gymnasium solche Familien aus eigenen Geldern aus den Stiftungen unterstützen. Die niedrigen Zinsen lassen die freien Fördergelder dramatisch schrumpfen.

Die Spenden entstammen den Überschüssen aus dem jährlichen „Stadtgespräch“. 2017 waren Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth, der ehemalige Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, sowie Udo Lielischkies, Leiter des ARD-Studios Moskau, zu Gast in Düren.