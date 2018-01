Düren.

Normaler reist der Tross des Volleyball-Bundesligisten SWD Powervolleys Düren zu Auswärtsspielen einen Tag früher. Zwei Partien in der Fremde sind davon ausgenommen: Wenn die Begegnungen in Solingen gegen die Bergischen Volleys und in Frankfurt bei den United Volleys Rhein Main anstehen, dann machen sich die Dürener am Spieltag selbst auf den Weg zum Wettstreit.