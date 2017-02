Schnuppertraining und Super Bowl

Das Schnuppertraining, das sogenannte „Try out“ findet am Donnerstag, 9. Februar, ab 19.45 Uhr in der Sporthalle des Wirteltor-Gymnasiums statt. Ab 14 Jahre.

Footballfans können den Super Bowl zusammen mit den Demons in der Bowl´n´Lounge in Niederzier schauen. Karten gibt es über die Internetseite der Demons unter www.demonsfootball.de. Die Veranstaltung am Sonntag, 5. Februar, beginnt um 21 Uhr. Ab 0.30 Uhr wird das Spiel übertragen.