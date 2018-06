Düren - Defensivspezialistin Vanessa Fürst kämpft mit Köln um die Meisterschaft

Düren. Mit ihrem Tor hatte die Defensivspezialistin Vanessa Fürst aus Ellen großen Anteil daran, dass die U17-Fußballerinnen des 1. FC Köln erstmals im Finale um die Deutsche Meisterschaft stehen.

Am Sonntag traf die 16-Jährige fulminant zum 1:1-Ausgleich (35.), der ihr Team in einen Elfmeterkrimi gegen Turbine Potsdam rettete.

Die Kölner behielten mit 3:1 die Oberhand. Damit ist auch die Revanche für das Vorjahr geglückt: In der vergangenen Saison zogen die Kölnerinnen gegen Potsdam noch den Kürzeren, auch Vanessa Fürst war als 15-Jährige Teil des Teams. Das Finale bestreiten die Kölnerinnen am Samstag, 9. Juni, 11 Uhr, gegen die Juniorinnen des VfL Wolfsburg. Gespielt wird in Wolfsburg.