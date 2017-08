Huchem-Stammeln.

Der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon hat sein Interesse an einem Standort an der A4-Anschlussstelle Düren offenbar noch nicht aufgegeben. Allerdings liebäugelt das in Deutschland rasant wachsende Unternehmen nicht mehr mit einer Filiale im Dürener Gewerbegebiet „Im Großen Tal“.