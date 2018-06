Düren - Dauerregen stört den „Airweiler“-Auftakt

Weitere Termine: Am Ende wird es „wilder“

Bis zu den Sommerferien finden weitere Konzerte statt: Am 15. Juni spielen „Gimme Toro“ und „Mr.Grant and his Booze Brothers“, am 22. Juni „Summer of Love“ und „Pés Quentes“, am 29. Juni „Cupful Swill“ und „Theverynextday”, am 6. Juli „Children of Lir” und „Steves Mandel Band” und am 13. Juli „Hara Samadhi“ und „V.I.P.“.

„Zum Ende hin werden wir immer wilder und experimenteller mit den Künstlern“, erklärt Gigler. Die Konzerte sind kostenlos und laden zum Verweilen und Genießen ein.