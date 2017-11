Kreis Düren.

43 Defibrillatoren hängen in Firmen und öffentlichen Institutionen im Kreis Düren an den Wänden. Weitere 21 kommen in Altenheimen, Tagespflegestätten und Wohneinrichtungen für Behinderte hinzu, 26 in Praxen. Das sind zumindest die öffentlich beim Kreis gemeldeten Geräte.