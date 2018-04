Düren.

Was haben Robert Lewandowski, Gerd Müller und Rainer Schönwälder gemeinsam? Sie haben in jeweils drei hintereinander folgenden Auswärtsspielen in der Fußball-Bundesliga jeweils zwei Tore geschossen. Rainer Schönwälder, der Dürener, wollte es nicht glauben: „Ich in einer Reihe mit dem ‚Bomber der Nation‘ und dem aktuell besten Torjäger der Bundesliga?“, fragte sich der 78-Jährige.