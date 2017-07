Düren.

Markus Jakobs sitzt an einem Schreibtisch. Vor ihm steht sein Laptop, in den er etwas eintippt. Im Hintergrund sitzen eine Frau und ein Mann an einem Tisch. Sie unterhalten sich leise miteinander. Was sie sagen, versteht man nicht, denn ihre Stimmen werden von dem Geräusch eines Löffels, der an einen Tassenrand stößt, übertönt: Jemand rührt seinen Kaffee um.