Das Burgenmuseum will den Winter austreiben

Nideggen. „So treiben wir den Winter aus...“: Mit dem Titel eines Jahrhunderte alten Liedes startet das Burgenmuseum Nideggen am zweiten März-Wochenende ins Jahresprogramm.

Inhaltliche Schwerpunkte sind das Handwerk, die Berufe und Berufungen des Mittelalters. In den Räumen des Bergfrieds laden Salzhändler, Lederer, Falkner, Filzer, Töpfer, Steinhändler, Steinmetz, Goldschmied, die „Freie Oppumer Schmiede“, Buchbinder, Weber, Gaukler, Imker, Zimmermann, Musikus, Bäcker und Kräuterfrau die Besucher zum Schauen und Mitmachen ein. Spiele des Mittelalters werden angeboten, während eine Taverne zum Ausruhen einlädt. Am Samstag, 11. März, ist der Bergfried ab 12 Uhr geöffnet, am Sonntag, 12. März, startet das Programm um 11 Uhr.

An beiden Tagen berichtet Dr. Andreas Drouve ab 13 Uhr über die „Berufung des Pilgerns – der Jakobsweg in Geschichte und Gegenwart“, ab 14.30 Uhr liest er aus „Die Berufung des Pilgerns – Mythen und Legenden vom Jakobsweg“. Der freie Journalist und Schriftsteller stammt aus Düren, lebt aber seit Mitte der 90er Jahre in Nordspanien – und zwar genau am Jakobsweg in der Stadt Pamplona.

Ebenfalls an beiden Tagen präsentiert die „Freie Oppumer Schmiede“ ab 14 und 16.45 Uhr Burgabwehr im 15. Jahrhundert. Ausschließlich am Sonntag gibt es ein zusätzliches Glanzlicht: Christoph Heinze liest die Geschichte des fleißigen Wichtels „Tomte Tummetott“ von Astrid Lindgren vor.

Der Eintrittspreis beträgt vier Euro für Erwachsene (ermäßigt drei) und zwei Euro für Kinder ab sechs Jahren. Infos gibt es unter Telefon 02427/6340 oder per E-Mail burgenmuseum@kreis-dueren.de.