Düren.

Für Josef Moser hätte der Sonntag in Düren nicht schöner beginnen können: Mit den anderen „Zugraosten“ aus Altmünster durfte er spontan bei der Messe in der Annakirche musizieren. „Die Akustik dort ist einfach einmalig. Ich habe schon in vielen Kirchen gespielt, aber in Düren ist es etwas Besonderes“, sagte der Kontrabassist.