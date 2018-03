Birkesdorf - Das 150-jährige Bestehen wirft seine Schatten voraus

Birkesdorf. Auf der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Constantia 1869 Düren-Birkesdorf wurden die zu wählenden Vorstandsmitglieder einstimmig wieder gewählt.

Der 2. Vorsitzende Hubert Cremer kandidierte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Bei einer Enthaltung wurde Max Roeder zu seinem Nachfolger gewählt.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Breuer würdigte die 23-jährige gute Zusammenarbeit mit Hubert Cremer und dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz.

Chorleiter Christof Rück war sehr zufrieden mit dem weltlichen Konzert in der ausverkauften Marienkirche im September 2017 und gab eine Vorschau auf das Konzert in diesem Jahr, das am 23. September ab 17 Uhr unter dem Titel „Lieder der Romantik“ wieder in der Marienkirche stattfindet. Das Konzert findet mit Beteiligung des MGV Voith 1980 Düren statt.

Karl-Heinz Breuer und Christof Rück wiesen auf das Jubiläumsjahr 2019 hin, die Chorgemeinschaft feiert dann ihr 150-jähriges Bestehen. Geplant ist die Aufführung der „Schöpfung“ von Joseph Haydn mit großem Orchester und Gastsängern. Die Probenarbeit nimmt nach wie vor einen hohen Stellenwert ein, und deshalb erging die Bitte an die Sänger, nach Möglichkeit alle Proben zu besuchen.