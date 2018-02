Golzheim - „Da anpacken, wo Not am Mann ist“: Engagiert beim Einkaufsfahrdienst

Golzheim.

Ingrid Mathes redet nicht lange – sie macht lieber. „Ich packe da an, wo Not am Mann ist“, sagt die 69-Jährige. „Und da, wo ich es sinnvoll finde.“ Den Einkaufsdienst des Vereins „Golzheim aktiv“ findet sie sehr sinnvoll, dort beteiligt sie sich von Anfang an, also seit knapp neun Jahren. Damals hat es in Golzheim eine Dorfkonferenz gegeben. Einer der Wünsche war damals ein Einkaufsdienst.