Nideggen.

Comedian Renate Coch, deren Wiege in Thüringen stand, die zurzeit aber in Köln lebt, stellte sich im Atelier Muna Götze in Nideggen als Psychologin vor. Und in dieser Rolle hatte sie den Gästen viel zu sagen, gab Ratschläge, wie man etwas machen solle oder auch was durchaus fehl am Platze sei.