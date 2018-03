CDU-Fraktionschef fordert weiter testweises Alkoholverbot in Dürens City Letzte Aktualisierung: 20. März 2018, 17:04 Uhr

Düren. Ob es in diesem Sommer ein testweises Alkoholverbot in der Dürener Innenstadt geben wird, steht nach wie vor nicht fest. Der Rat der Stadt Düren wird sich heute mit dem Thema beschäftigen (ab 17 Uhr, Rathaus). CDU-Fraktionschef Stefan Weschke appellierte gestern an die „Ampel“-Koalition, „jetzt auch zu ihrem Wort zu stehen“.