Carport steht in Flammen Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2018, 13:48 Uhr

Langerwehe. Zu einem Feuer wurde gegen 1545 Uhr am Dienstag die Feuerwehr in Langerwehe gerufen. Ein Carport stand in der Barbarastraße im Stadtteil Stütgerloch in Flammen.