Düren.

Das Gewusel ist groß. Rund 20 Jungen und Mädchen zwischen einem und fünf Jahren toben in der neuen Containeranlage an der Straße „Hinter den Hagen“ in Nörvenich und haben sichtlich Spaß. Die Kinder besuchen die neue Kindertagesstätte „Burgmäuse“, die am Dienstag offiziell eingeweiht worden ist. Damit gibt es in der Neffeltalgemeinde insgesamt acht Kindertagesstätten.