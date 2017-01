Eine 674-jährige Geschichte der Wasserburg

Urkundlich erwähnt wurde die Gödersheimer Burg erstmalig im Jahr 1343, die Gödersheimer Mühle stammt aus dem Jahr 1392. Gebaut wurden die spätgotische Wasserburg ebenso wie die Mühle aus Dolomit, die Eckpfosten der Gebäude wurden aus Nideggener Buntsandstein gemauert.

Die Familie von Gödersheim war der erste Besitzer des Anwesens, 1373 wird Johann von Vlatten als Eigentümer genannt. 1474 ging das Gemäuer an die Herren von Lülsdorf. Um 1500 sollen diese Herren das heutige Gebäude in seiner immer noch zu erahnenden Form errichtet haben. Später wurde das Adelsgeschlecht Merode Eigner, bis 1865 lebte Familie Meiss aus Wollersheim in dem Anwesen, nach ihrem Auszug verfiel die Anlage mehr und mehr.

Im Oktober 1993 wurden Burg und Torhaus unter Denkmalschutz gestellt. Eigentümer der Burgruine und der umliegenden Gebäude war damals der Landschaftsverband Rheinland.