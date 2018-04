Vettweiß - Bundesvorsitzende der Tierschutzpartei wohnt jetzt in Vettweiß

Vettweiß.

„Langfristig arbeiten wir stark auf die Kommunalwahl 2020 hin. Wir wollen so viele Leute wie möglich in die Stadträte bekommen und uns flächendeckend aufstellen.“ So lautet das Ziel von Sandra Lück und der Tierschutzpartei, in der sie sowohl Bundes- als auch NRW-Landesverbandsvorsitzende ist.