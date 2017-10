Bürgerinitiative „Rettet den Eschauel“ gegen den Kletterwald Letzte Aktualisierung: 13. Oktober 2017, 13:45 Uhr

Schmidt. In Schmidt hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Sie heißt: „Rettet den Eschauel“. Ihr Ziel: den seit fast zwei Jahren in der Planung befindlichen Kletterwald am Eschauel verhindern.